Лукашенко ответил тем, кто «вякает» на Беларусь за многовекторность

«Кто бы там в России, я уже тоже говорю, ни вякал: “Вот, Лукашенко, многовекторность… Опять он отпустил этих политзаключенных несколько десятков. Это значит, он уже на Запад…”. Слушайте, ну такое примитивное мышление, что дальше некуда. И мы это видим и слышим, — отметил глава государства. — Да, у нас есть страна. Наш главный внешнеполитический посыл и наше устремление — с соседями надо жить в мире, они от бога. Ну и что поделать, если поляки веками жили с нами и то, что руководство Польши сегодня занимает такую гадкую позицию по отношению к Беларуси. Разве поляки в этом виноваты? Ну в какой-то степени — да, — они же избирают их. Но в большинстве своем поляки хотят жить мирно с нами».