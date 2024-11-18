Еженедельная оперативка в правительстве Башкирии 18 ноября прошла в не традиционном формате. Это произошло из-за того, что руководитель республики Радий Хабиров уехал в Москву. Он намерен принять участие в главном деловом событии транспортной отрасли России — «Транспортная неделя».