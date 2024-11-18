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Радий Хабиров уехал в Москву

Глава Башкирии Радий Хабиров провел оперативное совещание из Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Еженедельная оперативка в правительстве Башкирии 18 ноября прошла в не традиционном формате. Это произошло из-за того, что руководитель республики Радий Хабиров уехал в Москву. Он намерен принять участие в главном деловом событии транспортной отрасли России — «Транспортная неделя».

Радий Хабиров проводит оперативное совещание по видеосвязи. Правительство подводит итоги реализации программы «Башкирские дворики» в 2024 году, обсудит подготовку к ХХ Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана и меры социальной поддержки инвалидов в республике.