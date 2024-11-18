В Иркутской области учреждена награда для волонтёров СВО

Спикер регионального парламента Александр Ведерников подчеркнул, что идея о поощрении волонтеров специальной военной операции прозвучала во время встречи с главой регионального исполкома Народного фронта Еленой Зубун. Депутаты Заксобрания поддержали инициативу и направили губернатору региона предложение об учреждении награды Иркутской области добровольцам, которые внесли значительный вклад в поддержку бойцов на передовой.