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В Иркутской области учреждена награда для волонтёров СВО

В Иркутской области учрежден почетный знак общественного поощрения «За поддержку участников специальной военной операции». С предложением о введении такой награды в Приангарье обратились к губернатору региона депутаты Законодательного Собрания.

Источник: ТК Город

Спикер регионального парламента Александр Ведерников подчеркнул, что идея о поощрении волонтеров специальной военной операции прозвучала во время встречи с главой регионального исполкома Народного фронта Еленой Зубун. Депутаты Заксобрания поддержали инициативу и направили губернатору региона предложение об учреждении награды Иркутской области добровольцам, которые внесли значительный вклад в поддержку бойцов на передовой.

Указ об учреждении почетного знака «За поддержку участников специальной военной операции» подписан губернатором Игорем Кобзевым и вступит в силу 1 января 2025 года.