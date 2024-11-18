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Мэр Казани пошутил об отсутствии снега в городе

Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе делового понедельника с юмором отметил, что в городе пока не выпал снег.

Источник: Официальный портал администрации Казани

В ходе обсуждения вопросов, связанных с зимним содержанием дорог, глава города выразил радость по поводу того, что пока не требуется уборка снега.

«Сегодня утром мы созвонились с Рустамом Нургалиевичем, — сообщил Метшин. — Он спросил, как дела. Я ответил, что пока снега нет, всё хорошо. Он, как и вы, рассмеялся. Но снег всё же нужен, поскольку есть озимые культуры и сельское хозяйство. Дай бог, чтобы он равномерно покрывал нашу землю», — завершил своё выступление глава города.

Ранее на татарстанских заправках выявили некачественный бензин.