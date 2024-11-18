Мэр Казани пошутил об отсутствии снега в городе

«Сегодня утром мы созвонились с Рустамом Нургалиевичем, — сообщил Метшин. — Он спросил, как дела. Я ответил, что пока снега нет, всё хорошо. Он, как и вы, рассмеялся. Но снег всё же нужен, поскольку есть озимые культуры и сельское хозяйство. Дай бог, чтобы он равномерно покрывал нашу землю», — завершил своё выступление глава города.