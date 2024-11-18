«Надо, чтобы мы были едины». Лукашенко заявил, что Путин не предлагал Беларуси и России быть одним государством

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что президент России Владимир Путин никогда не предлагал жить в одном государстве, сообщает пресс-служба президента.
Прежде всего, Лукашенко обратил внимание на то, что Россия не смотрит косо на Беларусь и «гадостей никаких нам не делает». Но, наоборот, Минск получает от Москвы поддержку в самые трудные и сложные времена. Поэтому и белорусские власти соответственно к этому подходят и относятся.
Лукашенко подчеркнул, что есть два государства, Беларусь и Россия, но также есть и общее Отечество — от Бреста до Владивостока. Против чего не возражают и россияне. Он заметил, что так сложилось исторически, ни по чьей вине, что существуют две отдельные страны Беларусь и Россия. И что российский лидер не говорил о том, что оба государства следует объединить в одно.
— Я ни разу не слышал от Президента России, чтобы он (Владимир Путин. — Прим.) сказал: «Слушай, завтра надо жить обязательно в одном государстве!» Никогда такого не было. В этом нет никакой необходимости, — уверен Александр Лукашенко.
При этом глава республики добавил, что белорусско-российское сотрудничество сейчас теснее, чем если бы «жили в одном государстве, показывая пальцем друг на друга». Кроме того, Лукашенко высказался о необходимости такого единства.
— То нам и надо, чтобы мы были едины, и чтобы нас никто разного рода обещаниями и прочим не смог растащить в разные стороны, как это было после распада Советского Союза, — прокомментировал президент.
Раннее также Александр Лукашенко заявил, что вопрос вхождения Беларуси в состав России никогда не стоял.
Еще в правительстве объяснили меньшей урожай картофеля в Беларуси в 2024 году: «Его столько не нужно».