«Надо, чтобы мы были едины». Лукашенко заявил, что Путин не предлагал Беларуси и России быть одним государством

Лукашенко подчеркнул, что есть два государства, Беларусь и Россия, но также есть и общее Отечество — от Бреста до Владивостока. Против чего не возражают и россияне. Он заметил, что так сложилось исторически, ни по чьей вине, что существуют две отдельные страны Беларусь и Россия. И что российский лидер не говорил о том, что оба государства следует объединить в одно.