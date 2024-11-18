ABC News
Джо Байден разрешил Украине бить ракетами дальнего радиуса действия ATACMS вглубь территории России. Украина может начать применять их в Курской области.
Business Insider
Решение Байдена позволит Украине ударить примерно по 245 российским целым с помощью систем ATACMS. Первые атаки с использованием этих ракет Украина планирует провести в ближайшие дни.
Le Monde
Цель Вашингтона состоит в том, чтобы отразить контрнаступление Москвы в Курской области, а приоритетная задача — в сохранении стратегических активов, таких как часть российской территории, захваченной Киевом, до того, как к власти придет Дональд Трамп, который намерен настаивать на мирных переговорах.
The Guardian
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что «Байден ответил на языке, который понимает Путин».
PT
Байден бросил вызов общепринятому представлению о президенте — «хромой утке». Он использует оставшиеся дни на своем посту для того, чтобы изменить внешнюю политику США так, как мало кто ожидал.
Associated Press
Это решение является важным изменением в политике США и принимается в связи с тем, что Байден собирается покинуть свой пост, а Трамп пообещал ограничить американскую поддержку Украины и как можно скорее прекратить военный конфликт.
USA Today
Неясно, отменит ли Трамп решение Байдена, когда вступит в должность. Он уже давно критикует масштабы американской финансовой и военной помощи Киеву.
Bloomberg
Разрешение украинцам использовать ATACMS означает серьезную эскалацию конфликта.
Это политический шаг, направленный на ограничение возможностей избранного президента Трампа прекратить войну. Теперь мяч на стороне Путина.
WSWS
Несмотря на демагогическое позиционирование себя как противника войны на Украине, Трамп был первым американским президентом, который санкционировал крупномасштабное предоставление Украине летального оружия в 2019 году.
Sky News
Ошеломительный сдвиг в политике США может привести к развязыванию гибридной войны по всей Европе в период растущей неопределенности относительно будущего конфликта на Украине.
AFP
Перемены в американской политике, вероятно, будут иметь более широкие последствия и заставят европейских союзников пересмотреть свои позиции.
Newsweek
Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в ответ на новость о решении Байдена написал в соцсети X: «Либералы любят войну… она способствует укреплению их контроля». Илон Маск ретвитнул пост Ли, добавив: «Это правда. Россия ответит зеркально».
Defense One
Дэвид Сакс, союзник Илона Маска и сторонник Трампа напомнил, что Трамп получил четкий мандат на прекращение конфликта на Украине.
Но что же делает Байден в последние два месяца своего пребывания на посту президента? Резко обостряет ситуацию. Его цель — создать для Трампа наихудшую ситуацию из возможных?
Breaking Point
Соведущий подкаста Саагар Энджети считает, что «Байден открыто разжигает войну на Украине… что усложняет достижение мирного соглашения».