Что пишут зарубежные СМИ о разрешении США бить вглубь России ракетами ATACMS

Цель Вашингтона состоит в том, чтобы отразить контрнаступление Москвы в Курской области, а приоритетная задача — в сохранении стратегических активов, таких как часть российской территории, захваченной Киевом, до того, как к власти придет Дональд Трамп, который намерен настаивать на мирных переговорах.