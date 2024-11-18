Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что пишут зарубежные СМИ о разрешении США бить вглубь России ракетами ATACMS

Президент США Джо Байден в воскресенье санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Об этом первым сообщило американское издание New York Times. Официального подтверждения данной информации от властей США на данный момент нет.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

ABC News

Джо Байден разрешил Украине бить ракетами дальнего радиуса действия ATACMS вглубь территории России. Украина может начать применять их в Курской области.

Business Insider

Решение Байдена позволит Украине ударить примерно по 245 российским целым с помощью систем ATACMS. Первые атаки с использованием этих ракет Украина планирует провести в ближайшие дни.

Источник: AP 2024

Le Monde

Цель Вашингтона состоит в том, чтобы отразить контрнаступление Москвы в Курской области, а приоритетная задача — в сохранении стратегических активов, таких как часть российской территории, захваченной Киевом, до того, как к власти придет Дональд Трамп, который намерен настаивать на мирных переговорах.

The Guardian

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что «Байден ответил на языке, который понимает Путин».

PT

Байден бросил вызов общепринятому представлению о президенте — «хромой утке». Он использует оставшиеся дни на своем посту для того, чтобы изменить внешнюю политику США так, как мало кто ожидал.

Этот сейсмический сдвиг в политике США повышает ставки в войне.

Associated Press

Это решение является важным изменением в политике США и принимается в связи с тем, что Байден собирается покинуть свой пост, а Трамп пообещал ограничить американскую поддержку Украины и как можно скорее прекратить военный конфликт.

Источник: AP 2024

USA Today

Неясно, отменит ли Трамп решение Байдена, когда вступит в должность. Он уже давно критикует масштабы американской финансовой и военной помощи Киеву.

Bloomberg

Разрешение украинцам использовать ATACMS означает серьезную эскалацию конфликта.

Это политический шаг, направленный на ограничение возможностей избранного президента Трампа прекратить войну. Теперь мяч на стороне Путина.

Руслан Пухов
глава московского Центра анализа стратегий и технологий

WSWS

Несмотря на демагогическое позиционирование себя как противника войны на Украине, Трамп был первым американским президентом, который санкционировал крупномасштабное предоставление Украине летального оружия в 2019 году.

Это помогло превратить Украину в марионетку НАТО и спровоцировать военный конфликт в феврале 2022 года.

Sky News

Ошеломительный сдвиг в политике США может привести к развязыванию гибридной войны по всей Европе в период растущей неопределенности относительно будущего конфликта на Украине.

Сейчас главное — наблюдать за реакцией Путина. Также стоит отслеживать реакцию Трампа, который выступал против продолжения поставок огромного количества американского оружия украинским военным.

AFP

Перемены в американской политике, вероятно, будут иметь более широкие последствия и заставят европейских союзников пересмотреть свои позиции.

Newsweek

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в ответ на новость о решении Байдена написал в соцсети X: «Либералы любят войну… она способствует укреплению их контроля». Илон Маск ретвитнул пост Ли, добавив: «Это правда. Россия ответит зеркально».

Defense One

Дэвид Сакс, союзник Илона Маска и сторонник Трампа напомнил, что Трамп получил четкий мандат на прекращение конфликта на Украине.

Но что же делает Байден в последние два месяца своего пребывания на посту президента? Резко обостряет ситуацию. Его цель — создать для Трампа наихудшую ситуацию из возможных?

Дэвид Сакс
американский миллиардер

Breaking Point

Соведущий подкаста Саагар Энджети считает, что «Байден открыто разжигает войну на Украине… что усложняет достижение мирного соглашения».