Решение США по ударам вглубь РФ и инициатива Эрдогана. Темы брифинга Пескова

Россия исходит из того, что такое решение означает качественно новый виток напряженности: «Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».