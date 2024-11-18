Решение США по ударам вглубь РФ и инициатива Эрдогана. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в Кремле проведет встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
У главы государства также запланированы встречи и совещания, которые носят «закрытый характер».
О решении США по ударам вглубь России
Позицию России по решению США по ударам дальнобойными ракетами Путин «предельно четко и недвусмысленно» сформулировал в сентябре.
Россия исходит из того, что такое решение означает качественно новый виток напряженности: «Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».
Кремль пока знаком с данными по этому вопросу только из западных СМИ: «Пока есть публикации в западных СМИ».
Уходящая администрация США явно намерена подливать масло в огонь в украинском конфликте «и провоцировать дальше нагнетание напряженности».
Опасность и провокационность ситуации с ударами вглубь России в том, что их могут наносить западные страны, а не Украина: «Это кардинальным образом как раз меняет модальность их вовлеченности в конфликт».
Об инициативе Эрдогана
Путин и Эрдоган не обсуждали инициативу турецкого лидера по «заморозке» конфликта на Украине.
Для России неприемлема «заморозка»: «Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны».
О возможности разговора Путина и Макрона
Что касается возможности разговора Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, то никаких инициатив от Парижа пока не поступало.
Российский лидер остается открытым для всех контактов: «Поэтому как только желание появится — с французской стороны или со стороны других стран — поговорить, они смогут это сделать».
О ситуации в Абхазии
Россия выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии и надеется, что она останется в «абсолютно конституционном русле».
О запрете экспорта обогащенного урана в США
Решение о запрете экспорта обогащенного урана из РФ в США является зеркальной ответной мерой, но в нем могут быть исключения, соответствующие российским интересам: «Здесь ни о каком ущербе для наших интересов речь не идет».