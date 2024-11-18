Пятое. Поскольку президент США решил помочь своими ракетами группировкам Вооруженных сил Украины, ведущим боевые действия на части территории Курской области, в самое короткое время уничтожить эти части и соединения украинской армии. Поскольку там задействованы лучшие бригады ВСУ, и они там хорошо укрепились в инженерном отношении, для их поражения применить специальные боеприпасы (нейтронные и обычные ядерные в виде высотных ядерных взрывов, чтобы предотвратить радиоактивное заражение местности). Причем решить эту задачу в течение суток, чтобы Западу там уже было некому помогать, и в полном объеме снять «курский» вопрос с повестки дня. И опять-таки — это ведь только ответ с нашей стороны: «Вы хотели помочь ВСУ в Курской области? Так там уже и некому помогать».