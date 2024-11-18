Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, заявил Лукашенко

В то же время он заявил, что не придерживается позиции, что «всех обязательно надо объединить в какое-то государство или объединение». Однако Лукашенко высказал мнение, что в будущем, возможно, человеку будет все равно, где он живет, он будет человеком мира. «А пока ситуация развивается таким образом, что есть Беларусь, есть Россия, есть (белорусские — ред.) области — Могилевская, Гомельская, Витебская (граничат с РФ — ред.), а есть (российские, граничат с Белоруссией — ред.) — Смоленская, Брянская, Псковская. Нам надо потеснее сотрудничать с нашими соседями», — призвал глава белорусского государства.