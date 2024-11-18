Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, заявил Лукашенко

«С любыми вызовами и проблемами мы справимся, если мы будем вместе», — сказал президент в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области Российской Федерации Василием Анохиным.
Лукашенко отметил, что перед встречей задался вопросом, что вообще может разделить белорусов и жителей Смоленщины, чем они не похожи. «У нас общая история, общее настоящее. Я абсолютно убежден, что и будущее у нас должно быть общее», — подчеркнул белорусский президент.
В то же время он заявил, что не придерживается позиции, что «всех обязательно надо объединить в какое-то государство или объединение». Однако Лукашенко высказал мнение, что в будущем, возможно, человеку будет все равно, где он живет, он будет человеком мира. «А пока ситуация развивается таким образом, что есть Беларусь, есть Россия, есть (белорусские — ред.) области — Могилевская, Гомельская, Витебская (граничат с РФ — ред.), а есть (российские, граничат с Белоруссией — ред.) — Смоленская, Брянская, Псковская. Нам надо потеснее сотрудничать с нашими соседями», — призвал глава белорусского государства.
«Разъединить нас практически невозможно… Как бы мы политически не разъединялись, развалился Советский Союз, люди сообразили, что надо жить вместе», — сказал Лукашенко. Президент подчеркнул, что белорусы и жители Смоленщины традиционно тесно общались и помогали друг другу после развала СССР.
Он отметил, что это уже пятый визит губернатора Смоленской области в Белоруссию, что говорит о том, что и в этом регионе РФ привержены сотрудничеству с Минском. «И в Смоленске понимают, что мы должны быть вместе, развиваться, помогать друг другу, особенно в эти непростые времена», — подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко призвал российских партнеров двигаться вперед в развитии отношений. При этом заявил, что никакого торможения в отношениях нет. «Торможения никакого у нас нет и не будет со стороны Беларуси. Но скорость… Время такое сейчас, что нужно включать дополнительные скорости», — сказал он. Глава Белоруссии заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным развитие тесных связей между приграничными регионами двух стран.
«Знайте, мы всегда готовы подставить плечо даже в ущерб кому-то и собственным интересам, если это надо. Так будем действовать и в дальнейшем», — сказал Лукашенко, пообещав любую помощь и поддержку Смоленской области.
Он заявил, что Минск к готов к еще большей активизации отношений с РФ и ее регионами. Он добавил, что знает о позиции президента России, что он поддерживает это. «Полная поддержка и взаимопонимание», — подчеркнул белорусский президент.