Жители Сысерти записали видеообращение к Жоге с просьбой не допустить строительства мусорного полигона

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства уже попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А позднее и глава Екатеринбурга Алексей Орлов успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.