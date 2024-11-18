Иран заявил, что после победы Трампа не отказывался от ответа Израилю

«Мы неоднократно заявляли, что не будем спрашивать ни у кого разрешения на защиту территориальной целостности и суверенитета Исламской Республики Иран. Мы обязательно дадим решительный ответ на агрессию против Ирана», — сказал он на еженедельном брифинге.
Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-лейтенант Хосейн Салами пригрозил Израилю скорой местью за атаку на исламскую республику в октябре. Главнокомандующий иранской армией генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави обещал, что ответ Тегерана будет сокрушительным.
1 октября Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации «Хезболлах» и КСИР. Израиль обещал ответить на атаку.
26 октября израильская армия сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил ПВО исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а основной удар успешно отражен. В результате атаки Израиля погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и мирный житель.