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Иран заявил, что после победы Трампа не отказывался от ответа Израилю

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Позиция Ирана о необходимости ответа Израилю на его октябрьское нападение на исламскую республику не изменилась после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Источник: РИА "Новости"

«Мы неоднократно заявляли, что не будем спрашивать ни у кого разрешения на защиту территориальной целостности и суверенитета Исламской Республики Иран. Мы обязательно дадим решительный ответ на агрессию против Ирана», — сказал он на еженедельном брифинге.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-лейтенант Хосейн Салами пригрозил Израилю скорой местью за атаку на исламскую республику в октябре. Главнокомандующий иранской армией генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави обещал, что ответ Тегерана будет сокрушительным.

1 октября Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации «Хезболлах» и КСИР. Израиль обещал ответить на атаку.

26 октября израильская армия сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил ПВО исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а основной удар успешно отражен. В результате атаки Израиля погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и мирный житель.

Трамп Дональд