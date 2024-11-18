Иран заявил, что после победы Трампа не отказывался от ответа Израилю

«Мы неоднократно заявляли, что не будем спрашивать ни у кого разрешения на защиту территориальной целостности и суверенитета Исламской Республики Иран. Мы обязательно дадим решительный ответ на агрессию против Ирана», — сказал он на еженедельном брифинге.