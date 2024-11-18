Песков об ударах вглубь России: это новый виток напряженности

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Владимир Путин уже озвучивал свою позицию по этому поводу. На сентябрьском культурном форуме в Санкт-Петербурге глава РФ заявил, что полетные задания в ракетные системы дальнего действия могут вносить только военнослужащие стран НАТО — военные Киева не смогут это сделать. «Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное, как прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне на Украине», — сказал тогда Путин.