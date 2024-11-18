Песков об ударах вглубь России: это новый виток напряженности

Вопрос о реакции России на разрешение Украине использовать дальнобойное оружие Пескову задали журналисты на очередном брифинге.
Представитель Кремля отметил, что если такое решение было доведено до властей Украины, то Москва будет расценивать ситуацию как качественно новую с точки зрения вовлеченности США в конфликт.
Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Владимир Путин уже озвучивал свою позицию по этому поводу. На сентябрьском культурном форуме в Санкт-Петербурге глава РФ заявил, что полетные задания в ракетные системы дальнего действия могут вносить только военнослужащие стран НАТО — военные Киева не смогут это сделать. «Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное, как прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне на Украине», — сказал тогда Путин.
При этом пресс-секретарь президента обратил внимание, что подтверждения информации о разрешении ударов дальнобойными ракетами власти России пока не имеют — об этом сообщили только средства массовой информации.
Представитель Кремля подчеркнул, что решение о применении дальнобойных ракет соответствует политике президента Байдена, срок которого на посту скоро закончится.
Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масло в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта.
Ранее The New York Times, The Associated Press и The Washington Post и другие американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден дал разрешение Киеву обстреливать российские территории с помощью дальнобойных ракет ATACMS.
Французское издание Le Figaro, опубликовавшее накануне новость о том, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Киеву применять свои ракеты для ударов вглубь России, удалило эту информацию.