Радий Хабиров дал поручение разобраться с ремонтом садовых дорог в Башкирии

«Мы финансируем, заключаем соглашения с муниципальными образованиями, — сказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — На 8 объектах из 20 работы продолжаются, близятся к завершению, так как погода позволяет, снегопада нет, температура плюсовая. Поскольку это отсыпка, технологически работы можно завершить в такую погоду. На одном объекте еще не вышли, но также приступят — до 15 декабря работы должны завершиться».
По словам Радия Хабирова, на эти цели выделены 154 млн рублей.
«Деньги довели в августе. У меня есть фото — там все замерзло, щебенкой отсыпают. Если вы в следующем году так будете работать, давайте я эти деньги сниму и направлю на другое место?» — заявил Глава РБ.
«В следующем году мы не будем так работать. На сегодняшний день у нас уже есть список объектов, на которые мы можем направить финансирование. Поэтому это все будет в начале года, Радий Фаритович», — ответила Любовь Минакова.
«Запомним эти слова! Обидно, что мы глав и министерство наказываем, а страдать будут люди, наши садоводы, вот в чем дело», — отметил Радий Хабиров.
Любовь Минакова напомнила главам муниципалитетов, чтобы дороги, которые будут ремонтировать, находились на балансе района, а иначе это будет нарушением законодательства.