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Радий Хабиров дал поручение разобраться с ремонтом садовых дорог в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров 18 ноября на оперативном совещании правительства в формате ВКС поручил разобраться с ремонтом подъездных дорог к садовым участкам.

Источник: Башинформ

«Мы финансируем, заключаем соглашения с муниципальными образованиями, — сказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — На 8 объектах из 20 работы продолжаются, близятся к завершению, так как погода позволяет, снегопада нет, температура плюсовая. Поскольку это отсыпка, технологически работы можно завершить в такую погоду. На одном объекте еще не вышли, но также приступят — до 15 декабря работы должны завершиться».

По словам Радия Хабирова, на эти цели выделены 154 млн рублей.

«Деньги довели в августе. У меня есть фото — там все замерзло, щебенкой отсыпают. Если вы в следующем году так будете работать, давайте я эти деньги сниму и направлю на другое место?» — заявил Глава РБ.

«В следующем году мы не будем так работать. На сегодняшний день у нас уже есть список объектов, на которые мы можем направить финансирование. Поэтому это все будет в начале года, Радий Фаритович», — ответила Любовь Минакова.

«Запомним эти слова! Обидно, что мы глав и министерство наказываем, а страдать будут люди, наши садоводы, вот в чем дело», — отметил Радий Хабиров.

Любовь Минакова напомнила главам муниципалитетов, чтобы дороги, которые будут ремонтировать, находились на балансе района, а иначе это будет нарушением законодательства.