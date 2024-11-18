Радий Хабиров дал поручение разобраться с ремонтом садовых дорог в Башкирии

«Мы финансируем, заключаем соглашения с муниципальными образованиями, — сказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — На 8 объектах из 20 работы продолжаются, близятся к завершению, так как погода позволяет, снегопада нет, температура плюсовая. Поскольку это отсыпка, технологически работы можно завершить в такую погоду. На одном объекте еще не вышли, но также приступят — до 15 декабря работы должны завершиться».