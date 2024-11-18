В Волгоградской области переизбрали главу Палласовского муниципального района

Новоизбранный глава уже официально вступил в должность. Торжественное мероприятие состоялось в районном Доме культуры.
Вячеслав Толмачев родился в 1982 году в селе Суетиновка Старополтавского района. В 2004 году он окончил Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию. С декабря 2014-го Вячеслав Владимирович работает главой Палласовского района.
Как сообщает комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, на протяжении почти десяти лет Палласовский район входит в число лидеров региона по реализации инвестпроектов с помощью грантов в сфере сельского хозяйства. С 2019-го по 2024 год муниципалитет завершил 62 проекта на сумму 639,9 млн рублей. При этом 58 инициатив получили государственную поддержку. Среди основных направлений инвестиционной деятельности называют разведение крупного и мелкого рогатого скота.
Особое внимание Вячеслав Толмачев уделяет сферам жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Реализуемые проекты позволяют качественно улучшить жизнь населения и благоустроить населенные пункты Палласовского района.