Берлин отказался следовать за Вашингтоном в вопросе ударов по России

Вашингтон проинформировал Берлин о решении разрешить Киеву удары вглубь России западным дальнобойным оружием, сообщили в правительстве Германии.
В Берлине указали на то, что решение Вашингтона не повлияет на отказ канцлера Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus. «Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», — сказал представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер (цитата по ТАСС).
Шольц выступил против поставок этих ракет в конце февраля 2024 года. Тогда он объяснил это решение опасностью втягивания Германии в конфликт на Украине. Канцлер высказывал опасения, что при «неправильном использовании» они могут долететь до Москвы. Накануне о поставках крылатых ракет Taurus Украине негативно высказался также глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Taurus — дальнобойные ракеты класса «воздух — земля», предназначены для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на высоте до 50 м, что затрудняет обнаружение радарами. Максимальная скорость таких ракет — 900 км/ч, дальность стрельбы — 500 км. Они способны нести до 480 кг взрывчатки.
Taurus схожа по характеристикам с британско-французскими Storm Shadow. Их Лондон передал Киеву в мае 2023 года, после чего российское Минобороны неоднократно сообщало об их применении ВСУ.
Накануне The New York Times (NYT) сообщила, что президент США Джо Байден снял ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. Официально Вашингтон эту информацию пока не подтверждал. Le Figaro писала, что Великобритания и Франция приняли аналогичное решение насчет Storm Shadow и SCALP. Однако позднее издание эту информацию удалило, а МИД Франции сообщения о санкционировании ударов для ВСУ опроверг.