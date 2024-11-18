Берлин отказался следовать за Вашингтоном в вопросе ударов по России

В Берлине указали на то, что решение Вашингтона не повлияет на отказ канцлера Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus. «Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», — сказал представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер (цитата по ТАСС).