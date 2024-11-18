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В департамент ЖКХ мэрии Ростова назначили нового директора

Ростовская область, 18 ноября 2024. DON24.RU. Директором департамента ЖКХ и энергетики администрации Ростова назначен 40-летний Ашот Мноян, сообщается на сайте мэрии. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Новый руководитель приступил к работе с сегодняшнего дня. Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Кировского района донской столицы.

Ашот Мноян родился в Ростове. В 2006 году окончил Ростовский строительный университет, после чего начал работать в дирекции муниципального имущества и благоустройства Первомайского района Ростова.

В разные годы работал на руководящих должностях в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района», МКУ «Управление благоустройства Первомайского района».