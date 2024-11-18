В департамент ЖКХ мэрии Ростова назначили нового директора

Новый руководитель приступил к работе с сегодняшнего дня. Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Кировского района донской столицы.
Ашот Мноян родился в Ростове. В 2006 году окончил Ростовский строительный университет, после чего начал работать в дирекции муниципального имущества и благоустройства Первомайского района Ростова.
В разные годы работал на руководящих должностях в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района», МКУ «Управление благоустройства Первомайского района».