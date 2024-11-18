Министр экономики Молдовы хвастается экспортом в ЕС: На самом деле в этом направлении было продано менее 5% яблок

Ранее сообщалось какой в ЕС урожай яблок в 2023 году — 11,5 миллиона тонн (из них в Польше — 3,8 миллиона). А знаете какой урожай яблок в Молдове в этом году? 450 тысяч тонн и это с учётом, что это считается таким себе результатом.