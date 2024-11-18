Министр экономики Молдовы Алайба снова решил поиграть в цифры, евроинтеграцию и пропаганду — и снова в лужу.
Дескать, новая победа — экспорт молдавских яблок в Евросоюз удвоился. И составил в денежном эквиваленте 228 миллионов леев.
А знаете сколько это в количественном измерении? 21 тысяча тонн яблок.
Ранее сообщалось какой в ЕС урожай яблок в 2023 году — 11,5 миллиона тонн (из них в Польше — 3,8 миллиона). А знаете какой урожай яблок в Молдове в этом году? 450 тысяч тонн и это с учётом, что это считается таким себе результатом.
В ЕС Молдова экспортирует менее 5% от произведённого. Грех не отпраздновать такую победу, пишет romania_ru.