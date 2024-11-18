«Такое примитивное мышление, что дальше некуда». Лукашенко ответил на упреки в многовекторности политики

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в многовекторности политики, сообщает пресс-служба президента.
Так, Александр Лукашенко ответил на критику тех, кто упрекает Беларусь в многовекторности, а также связывает помилование нескольких десятков осужденных с якобы «попыткой разворота на Запад», и назвал такие суждения примитивными.
— Кто бы там в России, я уже тоже говорю, ни вякал: «Вот, Лукашенко, многовекторность… Опять он отпустил этих политзаключенных несколько десятков. Это значит, он уже на Запад…». Слушайте, ну такое примитивное мышление, что дальше некуда, — подчеркнул он.
Глава республики обратил внимание, что в Беларуси видят и слышат подобную критику. Но и подчеркнул, что главным внешнеполитическим посылом и устремлением Минска является то, что «с соседями надо жить в мире, они от бога». Мол, ничего не поделаешь, если поляки веками жили с белорусами, а сегодня польские власти заняли такую гадкую позицию по отношению к Беларуси.
— Разве поляки в этом виноваты? Ну в какой-то степени — да, — они же избирают их. Но в большинстве своем поляки хотят жить мирно с нами, — уверен белорусский лидер.
Как Лукашенко уверен, что так же и с литовцами, латышами и украинцами — негативную политику проводит руководство этих стран. А белорусские власти, наоборот, пытаются спокойно и целенаправленно выстраивать с ними отношения.
— Но интересы наши — они есть наши интересы, — подчеркнул глава Беларуси.
Резюмируя, Александр Лукашенко указал, что в аналогичном ключе Беларусь выстраивает отношения и с Россией, которая поддерживает республику в самые трудные и сложные времена.
При этом Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин не предлагал Беларуси и России быть одним государством: «Надо, чтобы мы были едины».
Еще белорусский президент рассказал о договоренностях с Путиным по Брянской, Смоленской и Псковской областям.
Также Лукашенко сказал о свободе передвижение через границу Беларуси и России.