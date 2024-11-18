«Такое примитивное мышление, что дальше некуда». Лукашенко ответил на упреки в многовекторности политики

— Кто бы там в России, я уже тоже говорю, ни вякал: «Вот, Лукашенко, многовекторность… Опять он отпустил этих политзаключенных несколько десятков. Это значит, он уже на Запад…». Слушайте, ну такое примитивное мышление, что дальше некуда, — подчеркнул он.