Лукашенко призвал облегчить передвижение через границу с Россией

«Люди нормально живут, общаются, перемещаются. Если где-то мы не приняли решение, думаю, Беларусь и Россия примут эти решения — общение через границу между соседними областями Беларуси и России… Чтобы все было нормально, надо обеспечить свободу передвижения людям», — заявил Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области Российской Федерации Василием Анохиным.
«Когда мне говорят, что где-то там на границе у тебя (с российской стороны — ред.) со Смоленской областью кто-то кого-то проверяет, задерживает, мне плохо становится. Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы», — сказал глава белорусского государства.
Лукашенко заявил, что Минск не препятствует свободному проезду людей через белорусско-российскую границу. «Пусть люди едут, куда они хотят в Смоленскую область. И наоборот: мы даже не знаем, кто к нам приезжает из Смоленской области», — подчеркнул Лукашенко.
Он призвал в этом плане «не тормозить людей». Лукашенко также заявил, что он даже рад, когда россияне, возвращаясь в РФ из Белоруссии, вывозят какие-то белорусские товары с собой, и не стоит этому препятствовать.
«Едут смоленские люди, в основном, большегрузные автомобили. Проверяет милиция, останавливают. У него там в кабине ящики с водкой. Говорят:» Зачем тебе столько? «Это — брату, это — свату…» В Беларуси покупают… У нас табак и спиртное — жесткое регулирование государства. Россияне увидели, что паленой водки у нас нет. «На всякий случай купим». И по ценам более выгодно, хотя мы и выравниваем цены с россиянам", — сказал Лукашенко.
«Везут — пусть везут. Это хорошо, не надо централизованно развозить. Приехали в магазин — закупили, что надо. Я не слышал, чтобы вы там на границе задерживали людей, что-то у них отнимали», — сказал президент. Он подчеркнул, что россияне знают, что белорусские товары качественные и ценят их.