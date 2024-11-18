Лукашенко призвал облегчить передвижение через границу с Россией

«Едут смоленские люди, в основном, большегрузные автомобили. Проверяет милиция, останавливают. У него там в кабине ящики с водкой. Говорят:» Зачем тебе столько? «Это — брату, это — свату…» В Беларуси покупают… У нас табак и спиртное — жесткое регулирование государства. Россияне увидели, что паленой водки у нас нет. «На всякий случай купим». И по ценам более выгодно, хотя мы и выравниваем цены с россиянам", — сказал Лукашенко.