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Генпрокурор России провел кадровые перестановки в Калининградской области

Заместитель прокурора Ялты Никита Шмыдов назначен новым прокурором Багратионовского района Калининградской области.

Источник: РИА "Новости"

Это назначение стало частью большой кадровой ротации, проведённой Генпрокуратурой РФ.

Генпрокурор России назначил Романа Ерисковского заместителем прокурора Калининградской области, Руслана Головачева — прокурором Ленинградского района Калининграда, Марию Литвиненко — прокурором Центрального района Калининграда, Марию Чудинову — прокурором Московского района Калининграда, Ивана Левенкова — исполняющий обязанности прокурора Калининграда, Евгения Носова — прокурором Гурьевского района, Сергея Марина — прокурором Гвардейского района, Романа Чиркина — Светлогорским межрайонным прокурором, Максима Потапова — прокурором Черняховска, Сергея Солдатова — калининградским межрайонным природоохранным прокурором, а Андрея Тебряева — прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области.

Прокуратура