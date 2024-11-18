Дмитрий Яковлев возглавит администрацию губернатора Самарской области

«Очень непонятная история. Есть определенные нормативные документы, которые были нарушены. Перед законом все равны, особенно я. Представления я обязан удовлетворить», — заявил 18 ноября 2024 года на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.