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Дмитрий Яковлев возглавит администрацию губернатора Самарской области

В Самарской области Дмитрий Яковлев сменит на посту главы администрации губернатора Дмитрия Холина.

Источник: соцсети

Дмитрий Яковлев, ранее занимавший пост помощника главы Самарской области, станет руководителем администрации губернатора. Решение о смене руководителя связано с представлением областной прокуратуры, указавшей на нарушение прав Дмитрия Холина, возглавлявшего администрацию. На данный момент Холин проходит службу в зоне СВО.

«Очень непонятная история. Есть определенные нормативные документы, которые были нарушены. Перед законом все равны, особенно я. Представления я обязан удовлетворить», — заявил 18 ноября 2024 года на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона уточнил, что уже обсудил с Холиным его будущее. Он подчеркнул, что планирует предложить чиновнику важную роль в развитии области и отметил его заслуги. Обязанности руководителя администрации губернатора будет исполнять Дмитрий Яковлев.