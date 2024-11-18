Центризбирком представил предварительные итоги местных выборов в Молдове

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), наибольшее количество голосов на выборах 17 ноября набрали следующие кандидаты:
- Каушаны — Александру Донцу (Платформа «Достоинство и правда») — 67,73% голосов;
- село Арионешты Дондюшанского района — Алина Везитиу (Партия социалистов РМ) — 60,14%;
- коммуна Антонешты Кантемирского района — Николай Парполов (независимый кандидат) — 57,78%;
- село Клокушна Окницкого района — Татьяна Букарчук (партия «Действие и солидарность») — 63,98%;
- село Попештий де Жос Дрокиевского района — Виталий Гусачинский (Партия социалистов РМ) — 57,59% голосов.
При этом в двух населенных пунктах — в коммуне Бошкана Криулянского района и коммуна Ильичевка Флорештского района, где также проходили выборы, избрать примара не удалось — ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей.
Согласно закону о выборах, если ни один кандидат не набрал более половины голосов избирателей, в течение двух недель будет проведен второй тур голосования, в который попадают два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.
В коммуне Ильичевка это Федор Белый (независимый кандидат), набравший 37,78% голосов, и Ирина Волчук (партия «Возрождение») с 17,66%. В коммуне Бошкана во второй тур должны пройти Виорика Стэвилэ (партия «Действие и солидарность»), получившая 43,53% голосов, и независимый кандидат Сергей Катан (32,16%).
Вся информация, которую предоставляет ЦИК до получения оригиналов протоколов с избирательных участков, носит предварительный характер.