Замначальника воронежского УФСБ Андрей Зайцев покинул пост

В начале октября РИА «Воронеж» также писало, что руководитель регионального следственного управления СК России Кирилл Левит вышел на пенсию в связи с истечением срока полномочий. Не так давно стало известно, что бывшего главного следователя региона назначили на должность полномочного представителя губернатора Александра Гусева в Воронежской областной думе.