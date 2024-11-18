Замначальника воронежского УФСБ Андрей Зайцев покинул пост

Заместитель начальника УФСБ по Воронежской области Андрей Зайцев покинул пост. В понедельник, 18 ноября, источник РИА «Воронеж» сообщил, что полковник ушел на пенсию в конце минувшей недели.
Неофициальная информация о том, что Андрей Зайцев покидает пост, начала появляться в конце октября. Источники в силовых структурах утверждали, что полковник больше не будет работать в Федеральной службе безопасности.
С октября 2022-го пост руководителя управления Федеральной службы безопасности по Воронежской области занимает Сергей Лешин. Последнее крупное кадровое измение в ведомстве происходило в январе прошлого года, когда первым замруководителя был назначен Виталий Холюшкин.
В начале октября РИА «Воронеж» также писало, что руководитель регионального следственного управления СК России Кирилл Левит вышел на пенсию в связи с истечением срока полномочий. Не так давно стало известно, что бывшего главного следователя региона назначили на должность полномочного представителя губернатора Александра Гусева в Воронежской областной думе.