В Самарской области губернатор и главы городов будут дежурить на Новый год

«Новый год — период, когда случаются те или иные происшествия, некоторые ответственные из-за празднования могут не всегда реагировать. Поэтому на новогодние праздники все главы остаются дежурными на своих рабочих местах. Я, как высшее должностное лицо, тоже буду дежурить», — сказал Федорищев.