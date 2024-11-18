В Самарской области губернатор и главы городов будут дежурить на Новый год

В Самарской области губернатор и главы муниципалитетов будут дежурить на новогодних праздниках 2024/2025. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищева в ходе совещания регионального правительства.
«Новый год — период, когда случаются те или иные происшествия, некоторые ответственные из-за празднования могут не всегда реагировать. Поэтому на новогодние праздники все главы остаются дежурными на своих рабочих местах. Я, как высшее должностное лицо, тоже буду дежурить», — сказал Федорищев.
А администрация губернатора предусмотрела регламент по дежурствам в праздничные выходные дни. Также глава региона поделился тем, как он планирует отмечать Новый год.
«Мы с замами завели традицию — будем встречать праздник 31 декабря на площади с семьями. Главам предлагаю присоединиться: выйти, людей поздравить, пообщаться, в глаза посмотреть. Те, кто много хорошего для людей сделал, могут разделить с жителями радость праздника на улице, а кто плохо работал — смогут услышать от людей объективное замечание», — отметил губернатор.
Напомним, в Самаре подготовка к празднику уже началась. Однако на Новый год не будет массовых гуляний и концертов.