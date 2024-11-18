Что представляют из себя американские ATACMS, которые могут быть использованы против России

Ракета ATACMS была разработана в 1980-х годах для уничтожения важных советских целей в глубоком тылу. Она стала одним из первых образцов управляемого оружия: в период холодной войны США в основном полагались на «глупые бомбы» и другие неуправляемые боеприпасы. Производит ATACMS американская военная корпорация Lockheed Martin. Сегодня в арсенале Пентагона имеется две версии этих ракет: кассетная и несущая один заряд взрывчатки, пишет The New York Times.