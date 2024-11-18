Что представляют из себя американские ATACMS, которые могут быть использованы против России

Ракета ATACMS была разработана в 1980-х годах для уничтожения важных советских целей в глубоком тылу. Она стала одним из первых образцов управляемого оружия: в период холодной войны США в основном полагались на «глупые бомбы» и другие неуправляемые боеприпасы. Производит ATACMS американская военная корпорация Lockheed Martin. Сегодня в арсенале Пентагона имеется две версии этих ракет: кассетная и несущая один заряд взрывчатки, пишет The New York Times.
Они несут осколочно-фугасную боевую часть весом от 170 до 227 килограмм, утверждает The Independent.
Баллистические ракеты летают намного выше и гораздо дальше, чем артиллерийские ракеты. Однако по дальности полета они уступают крылатым или межконтинентальным баллистическим ракетам. Снижаются они на невероятно высокой скорости из-за силы тяжести, что затрудняет их перехват. Оружие оснащено специализированной системой GPS.
Армия США уже использовала ATACMS в бою с противником. В 1991 году, в ходе операции «Буря в пустыне», американские военные выпустила около 30 таких ракет. Они применялись для ударов по пусковым установкам баллистических ракет средней дальности и ракетам класса «земля — воздух» Ирака. Кассетные боеприпасы первого поколения могли пролететь около 160 километров и, достигнув цели, выпустили 950 бомб.
Армия США также выпустила более 400 тактических ракет ATACMS с бомбами в ходе операции «Свобода Ирака» в первые часы вторжения в страну в 2003 году.
Позже Пентагон ограничил использование кассетных боеприпасов: они часто выходили из строя, усеивая поля сражений опасными неразорвавшимися снарядами, в результате чего погибали и получали ранения солдаты и мирные жители после окончания боевых действий. В 2000-х годах США модернизировали многие из ранних ATACMS и заменили в них бомбы на одну взрывную боеголовку.
По данным NYT, Украина получила более 100 таких ракет. ВСУ неоднократно применяли их для атак по Крыму летом 2024 года.
Ракеты ATACMS, ударившие по Севастополю 23 июня, были оснащены кассетной боевой частью. Она при подрыве рассыпается на сотни суббоеприпасов, которые заполнены взрывчатым веществом. При взрыве эти суббоеприпасы выделяют большое количество стальных фрагментов, при этом радиус поражения составляет около 15 метров.
Такими суббоеприпасами оснащены модифицированные версии ATACMS — MGM-140А и MGM-140B. Каждая MGM-140А снабжена приблизительно 950 суббоеприпасами, а дальность ее полета составляет до 165 километров. У MGM-140B дальность полета достигает 300 километров и оснащена она примерно 300 суббоеприпасами.