Радий Хабиров отчитал и.о.министра транспорта Башкирии за медлительность. Ведомство не выполнила работы по строительству дорог к садовым товариществам. Из 29 объектов завершены только 8, на одном из них работы и вовсе не начинались.
На оперативном совещании в правительстве РБ, которое прошло сегодня, 18 ноября, по ВКС, глава РБ затронул вопрос строительства дорог-подъездов к садам. На эти цели еще в августе были направлены 154 млн, но о выполнении работ не отчитались. Дорожники работают по этим объектам до 15 декабря.
Радий Хабиров пригрозил, что в следующем году средства на эти цели просто не будут выделяться: таким образом будут наказаны чиновники, но в итоге будут страдать люди. Отдельное замечание он сделал за то, что дорожники продолжают класть асфальт зимой.
И.о.главы Минтранса региона Любовь Минакова заверила, что в следующем году они так «работать не будут». На следующий год список объектов уже есть, и по ним работа начнется весной.