Песков назвал план Эрдогана по заморозке конфликта неприемлемым

Источник однако отметил, что урегулирование конфликта на Украине будет приоритетной темой встреч Эрдогана на саммите G20: «Тема урегулирования на Украине входит в основную повестку переговоров президента Турции с мировыми лидерами на всех международных площадках, в том числе и на G20 в Бразилии. Как уже было неоднократно заявлено, это приоритет во внешней политике Турции. Главной задачей является остановить кровопролитие и добиться устойчивого прекращения огня».