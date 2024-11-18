В Бразилии открылся саммит G20

«Большая двадцатка» (Группа двадцати, англ. The Group of Twenty, G20) — это неформальный форум развитых и развивающихся экономик мира, созданный в 1999 году. Служит одной из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Тесно сотрудничает с институтами Бреттон-Вудской системы — Международным валютным фондом и Всемирным банком. В G20 входят 19 государств, включая Россию, Китай, США и Германию, а также два региональных объединения (ЕС и с 2023-го — Африканский союз). На участников G20 приходится около 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, в них проживает почти две трети населения планеты. Постоянными членами встреч являются также президент Всемирного банка, директор-распорядитель МВФ, а также председатели Международного валютно-финансового комитета и Комитета по развитию МВФ.