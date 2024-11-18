В Бразилии открылся саммит G20

В Рио-де-Жанейро 18 ноября открылся двухдневный саммит стран Группы двадцати (G20), передает корреспондент РБК. Мероприятие проходит в Музее современного искусства (MAM). Минобороны Бразилии привлекло 9 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности форума.
На саммит в Рио были приглашены лидеры всех постоянных стран — членов G20, а также других государств, включая Анголу, Боливию, Египет, ОАЭ, Малайзию и Вьетнам. Как сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, всего в мероприятии примут участие 42 страны. В частности, в Бразилию уже прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.
Российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он примет участие в пленарных заседаниях, посвященных борьбе с голодом и бедностью, реформированию институтов глобального управления, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. На полях саммита у министра запланирован также ряд двусторонних встреч.
«Большая двадцатка» (Группа двадцати, англ. The Group of Twenty, G20) — это неформальный форум развитых и развивающихся экономик мира, созданный в 1999 году. Служит одной из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Тесно сотрудничает с институтами Бреттон-Вудской системы — Международным валютным фондом и Всемирным банком. В G20 входят 19 государств, включая Россию, Китай, США и Германию, а также два региональных объединения (ЕС и с 2023-го — Африканский союз). На участников G20 приходится около 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, в них проживает почти две трети населения планеты. Постоянными членами встреч являются также президент Всемирного банка, директор-распорядитель МВФ, а также председатели Международного валютно-финансового комитета и Комитета по развитию МВФ.
Всего с 2008 года состоялось 18 саммитов на высшем уровне. С 1 декабря 2023-го по 30 ноября 2024-го председательство в группе принадлежит Бразилии. Последний саммит прошел
Бразилия выбрала центральными темами своего председательства в Группе двадцати борьбу с бедностью и неравенством, энергетический переход, а также реформу международных институтов (включая ООН, Международный валютный фонд и Всемирную торговую организацию). Саммит откроется запуском Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, к которому намерена присоединиться и Россия. Шерпа Бразилии в G20 Маурисио Лирио заявлял, что цель этой инициативы — мобилизовать страны, международные организации и частный сектор на более эффективную борьбу с голодом.
В преддверии саммита Шольц впервые за два года позвонил президенту России, чтобы обсудить кризис на Украине. Как утверждает Die Zeit, немецкий канцлер не планирует проводить на полях G20 переговоры с Лавровым, однако, согласно информации от его окружения, он обсудит боевые действия на Украине с Си Цзиньпином. По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается в Бразилии призвать Байдена снять ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России. Ранее NYT сообщила, что американский лидер уже принял это решение (официального подтверждения этой информации по-прежнему нет).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Рио-де-Жанейро собирается представить свое предложение по замораживанию конфликта на Украине, сообщили Bloomberg знакомые с планами турецкого лидера источники. По их информации, Эрдоган предложит отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на десять лет; создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска «в качестве дополнительной гарантии»; обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации за отказ от присоединения к НАТО. Москва считает неприемлемым предложение о заморозке конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства.
По итогам саммита ожидается совместная декларация стран-участниц. Согласно заявлению бразильской стороны, этот документ должен включать в себя послание о содействии в мирном урегулировании глобальных конфликтов, прежде всего кризисов на Украине и Ближнем Востоке. Ранее бразильская Folha de S.Paulo сообщала, что переговоры представителей государств G20 по составлению итоговой декларации оказались в тупике из-за разногласий стран Запада и глобального Юга. В частности, представители США и их союзников требовали включить в проект декларации пункты с осуждением действий России на Украине, а некоторые участники встречи от стран глобального Юга потребовали в ответ включить положения с критикой действий Израиля в Газе.