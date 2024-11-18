В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении наносить удары по России.

Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для ударов вглубь территории России. По словам собеседников издания, Байден пошел на такой шаг после сообщений о «прибытии в Курскую область военных из КНДР» — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам. По сведениям газета Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.