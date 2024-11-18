В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении наносить удары по России.

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Белом доме не подтвердили, что разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, следует из заявления советника президента США по нацбезопасности.
Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для ударов вглубь территории России. По словам собеседников издания, Байден пошел на такой шаг после сообщений о «прибытии в Курскую область военных из КНДР» — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам. По сведениям газета Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.
Позиция России
В середине сентября Путин, комментируя ведущиеся на Западе дискуссии о снятии запрета для Киева на удары западным оружием большой дальности по территории России, отметил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность применения ВСУ таких вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.