В Молдавии рассказали, кто помог Санду победить на выборах президента

По его словам, он лично, также как и другие политсилы, сообщил наблюдателям о нарушениях со стороны властей в рамках предвыборной кампании. «Я надеялся, что они отразят это в своем отчете — у них были все доводы, чтобы признать выборы несвободными, но в их докладе мы увидели другое», — отметил экс-премьер.