В Молдавии рассказали, кто помог Санду победить на выборах президента

«Считаю, что члены миссии ОБСЕ имели установку не допустить равных условий для всех кандидатов и обеспечить удержание у власти Санду. Поэтому у меня полностью изменилось отношение к так называемым наблюдателям от ОБСЕ», — заявил Тарлев журналистам.
По его словам, он лично, также как и другие политсилы, сообщил наблюдателям о нарушениях со стороны властей в рамках предвыборной кампании. «Я надеялся, что они отразят это в своем отчете — у них были все доводы, чтобы признать выборы несвободными, но в их докладе мы увидели другое», — отметил экс-премьер.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%.