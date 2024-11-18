Politico: в Киеве считают, что угнавший Ми-8 Кузьминов сам виноват в своей гибели

«Мы предупредили его, что это опасно. Но он сказал, что все равно хочет переехать [в Испанию]. Как, по-вашему, мы могли бы защитить его? Кузьминов ходит по пляжу в Испании в шлепанцах и с 500 тысячами долларов подмышкой, а наши … бойцы сопровождают его? Это невозможно за пределами нашей юрисдикции», — отметил чиновник.