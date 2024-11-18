Bloomberg: оливковую ветвь Трампу Си сопроводил предупреждением о «красных линиях»

Байден покинет Белый дом в январе 2025 года, поэтому лидер Китая воспользовался субботней встречей в Лиме (столица Перу) как шансом изложить свой подход к Трампу. Он подразумевает поиск способа поладить, при этом Си подчеркнул, что США и Китай не должны вести «новую холодную войну» и конфликт между ними не является неизбежным. После встречи с Байденом Си впервые назвал лидера Тайваня по имени, заявив, что США должны «ясно увидеть истинную природу Лай Циндэ» в стремлении к независимости, пишет Bloomberg.