Bloomberg: оливковую ветвь Трампу Си сопроводил предупреждением о «красных линиях»

Байден покинет Белый дом в январе 2025 года, поэтому лидер Китая воспользовался субботней встречей в Лиме (столица Перу) как шансом изложить свой подход к Трампу. Он подразумевает поиск способа поладить, при этом Си подчеркнул, что США и Китай не должны вести «новую холодную войну» и конфликт между ними не является неизбежным. После встречи с Байденом Си впервые назвал лидера Тайваня по имени, заявив, что США должны «ясно увидеть истинную природу Лай Циндэ» в стремлении к независимости, пишет Bloomberg.
Одновременно Си напомнил о «четырех красных линиях» Китая.
Как пишут китайские государственные СМИ, именно это будет определять повестку дня будущих отношений двух крупнейших экономик мира.
Их нельзя оспаривать. Это самые важные барьеры и системы безопасности для отношений между Китаем и США.
Заявление Си показывает, что Китай надеется на лучшее, но готовится к худшему. Трамп пригрозил Пекину введением 60%-ных пошлин и привлек в свою внешнеполитическую команду несколько сторонников жесткой линии в отношении Китая, включая Марко Рубио в качестве госсекретаря и Майка Уолтца в качестве советника по национальной безопасности.
Создается впечатление, что Си пытается зафиксировать текущее состояние отношений между США и Китаем, в то время как Байден бессилен помешать Трампу нарушить статус-кво.
Остается неясным, является ли тарифная угроза отправной точкой для переговоров, аналогичных переговорам во время первого президентского срока Трампа, или он стал более идеологизированным в стремлении помешать главному противнику США. На саммите АТЭС гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон расценил предупреждения Трампа о пошлинах как способ усадить стороны за стол переговоров и призвал присутствующих прочитать книгу Трампа «Искусство заключения сделки».
Что касается горячих точек в Южно-Китайском море, Си предупредил США держаться подальше от территориальных споров с Филиппинами (союзником США), призвав Байдена «не способствовать провокациям».
Си также раскритиковал американскую политику «маленького двора и высокого забора». Этот термин придумал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, чтобы описать усилия Вашингтона по блокированию доступа Китая к передовым технологиям.
Что касается вопросов прав человека и демократии, было неясно, что именно имел в виду Си. Но он давно обеспокоен потенциальными попытками США разжечь инакомыслие в Китае, в то время как углубляющийся экономический кризис может вызвать гнев против его правительства.
Главный вопрос сейчас в том, согласятся ли Трамп и члены его администрации с позицией Пекина по обозначенным вопросам.
В Перу Си стремился укрепить связи с рядом союзников и партнеров США, и он собирается провести переговоры с другими сторонниками США на встрече «Большой двадцатки», которая начинается в понедельник в Бразилии.