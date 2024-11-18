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Bloomberg: оливковую ветвь Трампу Си сопроводил предупреждением о «красных линиях»

Председатель КНР Си Цзиньпин использовал последнюю встречу с Джо Байденом, чтобы послать Дональду Трампу четкое сообщение: Китай хочет дружить, но готов к борьбе, если это потребуется, говорится в статье Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Байден покинет Белый дом в январе 2025 года, поэтому лидер Китая воспользовался субботней встречей в Лиме (столица Перу) как шансом изложить свой подход к Трампу. Он подразумевает поиск способа поладить, при этом Си подчеркнул, что США и Китай не должны вести «новую холодную войну» и конфликт между ними не является неизбежным. После встречи с Байденом Си впервые назвал лидера Тайваня по имени, заявив, что США должны «ясно увидеть истинную природу Лай Циндэ» в стремлении к независимости, пишет Bloomberg.

Одновременно Си напомнил о «четырех красных линиях» Китая.

Он четко дал понять, что Трамп должен избегать любых шагов, которые могут подорвать власть Коммунистической партии, «подтолкнуть страну к демократии», сдержать ее экономический рост или поощрять независимость Тайваня.

Как пишут китайские государственные СМИ, именно это будет определять повестку дня будущих отношений двух крупнейших экономик мира.

Их нельзя оспаривать. Это самые важные барьеры и системы безопасности для отношений между Китаем и США.

Си Цзиньпин
председатель КНР

Заявление Си показывает, что Китай надеется на лучшее, но готовится к худшему. Трамп пригрозил Пекину введением 60%-ных пошлин и привлек в свою внешнеполитическую команду несколько сторонников жесткой линии в отношении Китая, включая Марко Рубио в качестве госсекретаря и Майка Уолтца в качестве советника по национальной безопасности.

Создается впечатление, что Си пытается зафиксировать текущее состояние отношений между США и Китаем, в то время как Байден бессилен помешать Трампу нарушить статус-кво.

Нил Томас
научный сотрудник по китайской политике Центра анализа Китая в Институте политики азиатского обществ

Остается неясным, является ли тарифная угроза отправной точкой для переговоров, аналогичных переговорам во время первого президентского срока Трампа, или он стал более идеологизированным в стремлении помешать главному противнику США. На саммите АТЭС гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон расценил предупреждения Трампа о пошлинах как способ усадить стороны за стол переговоров и призвал присутствующих прочитать книгу Трампа «Искусство заключения сделки».

Что касается горячих точек в Южно-Китайском море, Си предупредил США держаться подальше от территориальных споров с Филиппинами (союзником США), призвав Байдена «не способствовать провокациям».

Си также раскритиковал американскую политику «маленького двора и высокого забора». Этот термин придумал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, чтобы описать усилия Вашингтона по блокированию доступа Китая к передовым технологиям.

Что касается вопросов прав человека и демократии, было неясно, что именно имел в виду Си. Но он давно обеспокоен потенциальными попытками США разжечь инакомыслие в Китае, в то время как углубляющийся экономический кризис может вызвать гнев против его правительства.

Главный вопрос сейчас в том, согласятся ли Трамп и члены его администрации с позицией Пекина по обозначенным вопросам.

В Перу Си стремился укрепить связи с рядом союзников и партнеров США, и он собирается провести переговоры с другими сторонниками США на встрече «Большой двадцатки», которая начинается в понедельник в Бразилии.

Трамп Дональд