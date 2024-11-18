Independent рассказала, сколько американцев удивились победе Трампа

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Около 54% американцев оказались удивлены победой Дональда Трампа на президентских выборах, такого же мнения придерживаются 43% избирателей республиканцев, показывает исследование, проведённое компанией Prolific по заказу британской газеты Independent.
«Где-то 54% опрошенных по меньшей мере “слегка удивились” результатам, из них 14% “сильно удивились”… Среди республиканцев… 43% заявили, что “удивлены” результатами, из них 8% “сильно удивлены”, — говорится в материале газеты Independent.
Кроме того, по результатам исследования, подавляющее большинство американцев (78%) считают Трампа более сильным лидером, чем во времена его первого срока.
Исследование проводилось онлайн компанией Prolific, в нём принял участие 1941 совершеннолетний американец. Сроки проведения исследования и статистическая погрешность не приводятся.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.