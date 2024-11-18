В новое правительство Молдовы войдут прежние персонажи: Специалисты не хотят работать в кабмине Речана — это схоже с покупкой билета на Титаник

Корнелиу Чуря о планируемых перестановках в правительстве: Возможно, новые министры не справятся, наступит хаос и правительству придется уйти.
«В ПДС пошли по политтехнологическому сценарию — устранить всех, изменить всё, но при этом оставить все, как прежде. Хотят залечить электоральные раны новым кризисом. Но для ПДС эта стратегия вышибать клин клином, скорее всего, не даст ожидаемый результат», — заявил политолог Корнелиу Чуря на Первом в Молдове.
Эксперт подчеркнул, что «проблема в том, что управляемый хаос уже не столь управляемый, ПДС теряет контроль».
«Вполне возможно, что новые министры не справятся, Европа не даст денег, реформа юстиции обнулится, и все пойдет под откос. Экономика, в первую очередь. И управляемый хаос, о котором они мечтают, превратится в обычный хаос. И при таких условиях, им, возможно, очень скоро придется уйти», считает политолог.
Свою позицию о новом правительстве высказал и экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. Он выразил сомнения в том, что экспертное сообщество согласится войти в новый состав правительства Дорина Речана.
«Я с трудом представляю, кто из экспертов согласится прийти. Это, знаете, как — никто больше не покупает билеты на Титаник. Это будет как-то так», — заявил Ионицэ в телеэфире.
В то же время, экономист подчеркнул, что из всего состава правительства, у него нет претензий только к 2 министрам и министерствам — Минфину и Минсоцзащиты.