В новое правительство Молдовы войдут прежние персонажи: Специалисты не хотят работать в кабмине Речана — это схоже с покупкой билета на Титаник

«В ПДС пошли по политтехнологическому сценарию — устранить всех, изменить всё, но при этом оставить все, как прежде. Хотят залечить электоральные раны новым кризисом. Но для ПДС эта стратегия вышибать клин клином, скорее всего, не даст ожидаемый результат», — заявил политолог Корнелиу Чуря на Первом в Молдове.