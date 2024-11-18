Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов.
«Правда!!!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, подтверждая сообщение главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.
Ранее Фиттон заявлял, что администрация Трампа готовится объявить режим ЧС и использовать военные активы для проведения депортаций.
Массовые депортации стали одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа. В ходе своего первого срока он уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.