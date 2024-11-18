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Дмитрий Вакушин назначен врио главы Адмиралтейского района

После ухода Сергея Оверчука с поста главы администрации Адмиралтейского района временно исполняющим обязанности главы назначен Дмитрий Вакушин, указано на сайте городского правительства.

Источник: Reuters

При переходе на карточку информации о чиновнике доступны лишь контактные данные. По поиску на сайте Смольного выяснилось, что прежде господин Вакушин был заместителем главы администрации Адмиралтейского района. Он курировал вопросы экономического развития, закупок, строительства и землепользования.

Сергей Оверчук решил покинуть кресло главы района по собственному желанию. Позже он стал фигурантом уголовного дела о взятки. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, писал раннее «Ъ-СПб».