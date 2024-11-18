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Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18 ноября прибыл с официальным визитом в Сербию, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как отмечает Акорда, в аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич.

«В воздушном пространстве Сербии борт главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны. Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах».

говорится в сообщении.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.