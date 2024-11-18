Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию

«В воздушном пространстве Сербии борт главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны. Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах».