Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию

В аэропорту его встретил президент Сербии Александр Вучич. Борт президента Казахстана сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны, сообщила Акорда.
Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с Премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.