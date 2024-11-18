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Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию

АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию.

Источник: Акорда

В аэропорту его встретил президент Сербии Александр Вучич. Борт президента Казахстана сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны, сообщила Акорда.

Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с Премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.