Посол Белоруссии прокомментировал разрешение США на удары вглубь России

«Республика Беларусь всегда выступала за мир. Любой здравомыслящий человек не может поддерживать решения, которые направлены на эскалацию этого конфликта. Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счете не будут приняты, они не могут никем, кто в здравом рассудке, быть поддержаны. Безусловно, это негативный фактор», — сказал посол журналистам на полях выставки в Третьяковской галерее.