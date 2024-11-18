Economist рассказал о подготовке украинских военных во Франции

Программа подготовки, по словам ее директора полковника Гийома (французская армия не раскрывает фамилии), претерпела «серьезное изменение» по сравнению с программами, уже действующими во Франции и других странах Европы. Она была разработана в рамках учебной миссии Европейского союза совместно с украинскими инструкторами, которые также находятся на месте для наблюдения за новобранцами. В программе принимают участие 1400 французских солдат.