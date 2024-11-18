Economist рассказал о подготовке украинских военных во Франции

В этой симуляции роль противника Украины играет французская армия, которая и тренирует более 2000 украинских солдат, чтобы сформировать из них костяк общевойсковой бригады к отправке на фронт, пишет The Economist.
Такую идею президент Франции Эммануэль Макрон озвучил во время июньского визита Владимира Зеленского в Париж.
Они также принимают участие в полевых учениях на уровне батальона. Средний возраст украинских военных составляет 39 лет, и 90% из них были призваны в последние месяцы.
Программа подготовки, по словам ее директора полковника Гийома (французская армия не раскрывает фамилии), претерпела «серьезное изменение» по сравнению с программами, уже действующими во Франции и других странах Европы. Она была разработана в рамках учебной миссии Европейского союза совместно с украинскими инструкторами, которые также находятся на месте для наблюдения за новобранцами. В программе принимают участие 1400 французских солдат.
Новшеством является то, что бригада, получившая название «Анна Киевская», тренируется и будет оснащена европейскими силами (до прошлогоднего украинского контрнаступления аналогичными усилиями в Германии руководили США). К «Анне Киевской» присоединятся 1500 солдат, уже прошедших подготовку на Украине. Бригада будет состоять из двух командных пунктов, трех пехотных батальонов и подразделений полного материально-технического обеспечения.
Товарный поезд с первой партией из 100 единиц бронетехники для «Анны Киевской» вскоре отправится из Франции на Украину, сообщил 14 ноября министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Бригада получит гаубицы Caesar, системы противовоздушной обороны малой дальности, противотанковые ракетные установки и другое снаряжение, которым украинцы умеют пользоваться и которое могут обслуживать. Кроме того, в 2025 году Киев получит французские истребители Mirage 2000, которые сейчас адаптируются для пуска французских крылатых ракет SCALP.
В отчете, опубликованном в июле британским аналитическим центром Royal United Services Institute, Джек Уотлинг и соавторы указывают на незнание украинцами предоставленного снаряжения и отсутствие коллективной подготовки как на два недостатка, которые объясняют неудачи их контрнаступательных операций в 2022—2023 годах. Как отмечают авторы, каждая подготовленная украинская бригада использовала и пыталась обслуживать до пяти различных типов бронетехники.
Французам пришлось адаптировать схему подготовки украинцев к меняющейся ситуации на фронте, говорит полковник Филипп, который руководит заключительным этапом учений. Украинцы попросили больше времени уделить беспилотникам и обороне.
В последние месяцы Россия смогла отвоевать территорию на многих направлениях линии фронта. Силы Украины растянуты, и она с трудом мобилизует новых призывников. В сентябре Зеленский заявил, что фронту требуется 14 новых бригад, и предположил, что даже четыре из них еще не были укомплектованы, несмотря на обещания союзников.
«Ничего не должно решаться ни в отношении Украины без украинцев, ни в отношении Европы без европейцев», — заявил он в Париже 12 ноября. Однако Макрон и другие европейские лидеры обеспокоены тем, что они не смогут повлиять на то, что произойдет дальше. Помочь украинцам получить возможное тактическое преимущество, чтобы укрепить свои позиции на переговорах, —лучшее, на что они могут рассчитывать.