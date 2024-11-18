МИД назвал прискорбным, что многие в ЕС выбрали опасную и безнадежную логику санкций и конфронтации с Беларусью

В Министерстве иностранных дел назвали прискорбным то, что многие в ЕС выбрали опасную логику санкций и конфронтации с Беларусью. Об этом, пишет БелТА, начальник управления Европы МИД Константин Чижик заявил 18 ноября на 12-й встрече представителей городов-побратимов Беларуси и Германии.