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МИД назвал прискорбным, что многие в ЕС выбрали опасную и безнадежную логику санкций и конфронтации с Беларусью

МИД назвал прискорбным, что многие в ЕС выбрали логику конфронтации с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел назвали прискорбным то, что многие в ЕС выбрали опасную логику санкций и конфронтации с Беларусью. Об этом, пишет БелТА, начальник управления Европы МИД Константин Чижик заявил 18 ноября на 12-й встрече представителей городов-побратимов Беларуси и Германии.

Чижик отметил, что последние два года были сложными для сотрудничества и контактов. В частности, представитель МИД республики сказал:

— Мы считаем прискорбным, что многие в Евросоюзе и, к сожалению, также в Германии сделали выбор в пользу опасной и безнадежной логики конфронтации и санкционного давления в отношении Беларуси.

Также Константин Чижик отметил, что участники встречи «прилагают значимые усилия для поддержания и развития связей между белорусским и немецким народами».

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