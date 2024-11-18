МИД назвал прискорбным, что многие в ЕС выбрали опасную и безнадежную логику санкций и конфронтации с Беларусью

Чижик отметил, что последние два года были сложными для сотрудничества и контактов. В частности, представитель МИД республики сказал:
— Мы считаем прискорбным, что многие в Евросоюзе и, к сожалению, также в Германии сделали выбор в пользу опасной и безнадежной логики конфронтации и санкционного давления в отношении Беларуси.
Также Константин Чижик отметил, что участники встречи «прилагают значимые усилия для поддержания и развития связей между белорусским и немецким народами».
Тем временем Минтруда установило норму рабочего времени не более 2007 часов в 2025 году для пятидневной рабочей недели. А Совет министров поднимает размер базовой величины в Беларуси с 1 января 2025 года.
Еще уроженка Минска певица Бьянка впервые призналась, почему не общается с родной матерью.
Кстати, начинавший в Беларуси Юрий Антонов впервые спел песню Игоря Крутого и Игоря Николаева.