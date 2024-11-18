Киев не получал разрешения на удары вглубь России Storm Shadow, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Киев еще не получал разрешения на удары по территории России британскими ракетами Storm Shadow, сообщает британское издание Sun со ссылкой на многочисленные источники.
«Украине по-прежнему запрещено использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России», — сказано в сообщении.
Издание отмечает, что США продолжают блокировать использование британских ракет, несмотря на то, что дали добро на использование собственных систем ATACMS для нанесения ограниченных ударов по территории России.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.