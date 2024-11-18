Губернатор официально представил новый состав правительства Калининградской области

Отмечается, что губернатор выделил двух новичков. Это министр градостроительной политики Кристина Подскребкина, которая ранее руководила управлением Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. А Денис Белозеров имеет опыт работы на различных должностях в республике Саха. Ему в областном правительстве предстоит возглавить министерство регионального контроля (надзора).