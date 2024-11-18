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Губернатор официально представил новый состав правительства Калининградской области

В основном это люди, которые и ранее работали в правительстве, но есть новые лица.

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининградской области представлен новый состав регионального правительства. Сегодня, 18 ноября, глава региона подписал документы о назначении пяти зампредов и министров. Как сообщает пресс-служба областного правительства, Алексей Беспрозванных выступил с докладом о структуре правительства и официально представил новую команду.

«Перед нами стоят задачи, которые требуют слаженной работы. В первую очередь — это безопасность наших жителей и повышение их качества жизни. Необходимо выполнять все взятые на себя обязательства».

сказал глава региона

В основном в новой команде люди, которые прежде работали в правительстве. Но есть и новые сотрудники.

КТО ЕСТЬ КТО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.

Первый зампредседателя правительства Сергей Елисеев будет курировать сферу внутренней политики, развитие муниципалитетов и муниципальный контроль, вопросы экологии и природных ресурсов, градостроительство.

Зампред, министр социальной политики Анжелика Майстер будет вести также блоки образования и здравоохранения.

Зампред, министр спорта Наталья Ищенко курирует сферы молодежной политики, культуры и туризма.

Вероника Лесикова как заместитель председателя правительства и министр экономического развития, промышленности и торговли также курирует сельское хозяйство, цифровые технологии и связь. Ей теперь подведомственно агентство по международным и межрегиональным связям.

Зампред, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов будет вести и сферу строительства, ЖКХ, службу по госрегулированию цен и тарифов.

В ведении руководителя аппарата правительства Натальи Шимченок — ЗАГС и агентство по обеспечению деятельности мировых судей.

Отмечается, что губернатор выделил двух новичков. Это министр градостроительной политики Кристина Подскребкина, которая ранее руководила управлением Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. А Денис Белозеров имеет опыт работы на различных должностях в республике Саха. Ему в областном правительстве предстоит возглавить министерство регионального контроля (надзора).