Посол Беларуси Александр Рогожник заявил, что адекватный человек не может поддержать одобрение ударов вглубь России

— Любой здравомыслящий человек не может поддерживать решения, которые направлены на эскалацию этого конфликта. Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счете не будут приняты, они не могут никем, кто в здравом рассудке быть поддержаны, — цитирует источник слова Александра Рогожника.