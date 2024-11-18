Посол Беларуси Александр Рогожник заявил, что адекватный человек не может поддержать одобрение ударов вглубь России

Посол Беларуси в России Александр Рогожник заявил, что адекватный человек не может поддержать одобрение ударов вглубь РФ. Об этом пишет Sputnik.by, напоминая информацию газеты New York Times о якобы данном разрешении президента США Джо Байдена Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов по территории России.
— Любой здравомыслящий человек не может поддерживать решения, которые направлены на эскалацию этого конфликта. Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счете не будут приняты, они не могут никем, кто в здравом рассудке быть поддержаны, — цитирует источник слова Александра Рогожника.
Посол республики напомнил, что Беларусь всегда выступала за мир.
А Минтруда установило норму рабочего времени не более 2007 часов в 2025 году для пятидневной рабочей недели. Также Совет министров поднимает размер базовой величины в Беларуси с 1 января 2025 года.
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