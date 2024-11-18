Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов

Зурабишвили перед своим заявлением встретилась с лидерами оппозиционных партий — Никой Гварамия и Элене Коштария из «Коалиции за перемены», а также с лидерами коалиции «Сильная Грузия» Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Первая на парламентских выборах завоевала 19 мандатов (11,03% голосов), вторая — 14 мандатов (8,81% голосов).