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Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена обратиться в Конституционный суд из-за массовых нарушением тайны голосования на парламентских выборах 26 октября, передает Mtavari.

Источник: РИА "Новости"

«Завтра утром я подам иск в Конституционный суд о нарушении двух конституционных принципов, которые называются нарушением секретности и универсальности», — сказала президент.

Зурабишвили перед своим заявлением встретилась с лидерами оппозиционных партий — Никой Гварамия и Элене Коштария из «Коалиции за перемены», а также с лидерами коалиции «Сильная Грузия» Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Первая на парламентских выборах завоевала 19 мандатов (11,03% голосов), вторая — 14 мандатов (8,81% голосов).