В Воронежской области на 10% сократят численность служащих

В правительстве Воронежской области приняли решение провести оптимизацию численности служащих для высвобождения средств для повышения уровня зарплаты. Об этом сообщил губернатор.
Поясняя это решение, глава региона отметил, что такая меры позволит подтянуть зарплаты оставшихся служащих до уровня зарплат в частном секторе без увеличения расходов бюджета.
В первую очередь под сокращение попадут штатные единицы, долгое время остающиеся вакантными, а также сотрудники подведомственных организаций, обеспечивающие деятельность правительства области. Предполагается, что эти меры положительно отразятся на работе соответствующих органов власти.
Эффективность оставшихся служащих повысят за счет развития информационных систем и системы обучения.