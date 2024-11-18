Лукашенко лишил званий 21 человека из числа бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ от 18 ноября 2024-го № 425 «О лишении воинских (специальных) званий». Информацию об этом передает телеграм-канал «Пул Первого».
В документе говорится о 21 человеке, лишенных воинских и спецзваний. Это бывшие военнослужащие, а также сотрудники ряда силовых ведомств (лица начальствующего состава).
Отмечается, что данные лица совершили несовместимые со статусом военнослужащего противоправные действия в период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году.
«В этой связи руководители силовых ведомств в установленном порядке инициировали перед главой государства вопрос о лишении данных лиц воинских и специальных званий», — отмечается в телеграм-канале.
А Минтруда установило норму рабочего времени не более 2007 часов в 2025 году для пятидневной рабочей недели. Также Совет министров поднимает размер базовой величины в Беларуси с 1 января 2025 года.
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