Последние зарубежные новости за 18 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Си Цзиньпин на встрече с Байденом в Лиме выразил готовность к дружбе с США, но предупредил, что Китай готов к борьбе. Он подчеркнул, что конфликт с Америкой не неизбежен, и напомнил Трампу о «четырех красных линиях» Китая.