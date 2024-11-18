Последние зарубежные новости за 18 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

СМИ оценили данные о разрешении ударов вглубь России оружием США
СМИ сообщили, что Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, включая Курскую область. Ракеты могут поразить около 245 целей. Этот сейсмический сдвиг в политике США повышает ставки в войне.
Bild: Германия поставит Украине дроны Helsing с ИИ
С декабря Германия начнет поставки Украине 4 тыс. дронов с ИИ от компании Helsing, дальность которых вчетверо больше, чем у украинских дронов-камикадзе. Москва осуждает эти поставки.
Bloomberg: Цзиньпин предупредил Трампа о четырех «красных линиях»
Си Цзиньпин на встрече с Байденом в Лиме выразил готовность к дружбе с США, но предупредил, что Китай готов к борьбе. Он подчеркнул, что конфликт с Америкой не неизбежен, и напомнил Трампу о «четырех красных линиях» Китая.
Politico узнала подробности по делу об убийстве перебежчика Кузьминова
Максим Кузьминов, российский перебежчик, был убит в Испании двумя нападавшими. Его тело нашли на парковке у дома, где он жил.
Economist рассказал о подготовке украинских военных во Франции
В восточной Франции украинские солдаты проходят тренировки с французской армией, готовясь к отправке на фронт. Они обучаются использованию французского вооружения, включая гаубицы Caesar и ракетные комплексы Milan.