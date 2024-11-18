МИД назвал последствия в случае ударов Киева по России ракетами ATACMS

Речь идет о словах Путина, которые он сказал в сентябре 2024 года. Тогда, комментируя сообщения о том, что страны Запада рассматривают возможность предоставления Киеву дальнобойного оружия, президент заявлял, что Россия будет принимать «соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». Президент указывал, что речь идет о том, «чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет» и что это будет «изменение самой сути этого конфликта».