МИД назвал последствия в случае ударов Киева по России ракетами ATACMS

В случае если Киев будет использовать дальнобойные ракет для атак по территории России, это будет означать «прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России». Об этом сообщили в МИД России.
Также это будет означать «радикальное изменение сути и природы конфликта». «Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», — сообщили в МИД России.
Ранее комментируя сообщения о том, что США разрешили Украине быть дальнобойным оружием по территории России, представитель ведомства Мария Захарова напоминала в разговоре с РБК, что на этот счет уже высказывался президент России Владимир Путин.
Речь идет о словах Путина, которые он сказал в сентябре 2024 года. Тогда, комментируя сообщения о том, что страны Запада рассматривают возможность предоставления Киеву дальнобойного оружия, президент заявлял, что Россия будет принимать «соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». Президент указывал, что речь идет о том, «чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет» и что это будет «изменение самой сути этого конфликта».
Ранее, 17 ноября, газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. По данным издания, целями станут войска, которые «угрожают украинским войскам в Курской области». Позже Белый дом отказался опровергать или подтверждать информацию о выдаче Украине такого разрешения. Президент США Джо Байден также не стал отвечать на вопрос о разрешении. «Пока неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники», — говорится в сообщении МИД России.
В правительстве Германии сообщили, что Вашингтон проинформировал Берлин о таком разрешении. Но подчеркнули, что решение США не повлияет на отказ канцлера Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus.