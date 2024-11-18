Главы МИД ЕС не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для Украины

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о разблокировании средств Европейского фонда мира в интересах Украины, Венгрия в очередной раз наложила вето на такое решение. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.